Chiesa di San Calogero e Sant'Anna a Modica torna alla luce

La chiesa di San Calogero e Sant'Anna a Modica rinasce grazie a una installazione di luce e ad un video. La chiesa presenta sopra il portale di ingresso la data di costruzione che risale al 1686. L'edificio di culto chiuso da decenni, è inagibile, decadente, ruderizzato. A farlo 'rivivere' ci ha pensato il regista Andrea Giannon, autore di diversi documentari per Sky, il quale ha avuto l'intuizione assieme ad Angelo Sanzone, designer della luce con una tesi al Politecnico di Milano sulla luce nei luoghi di culto, di accendere un fuoco. L'occasione l'hanno data le Giornate Fai del 14 e 15 ottobre quando Sanzone e Giannone hanno dato vita a "Luce per un Cantiere".

Nella chiesa si entra sei alla volta. Percorrendo la pedana, il visitatore è condotto a fruire lo spazio come un addetto ai lavori che per la prima volta svolge un sopralluogo tecnico.

Nella zona di accesso i visitatori guardano il video del regista Giannone che racconta la storia del luogo. Fra tamponature murali, opere di tiraggio e muretti posticci è stata creata una passerella amovibile in legno al centro della navata dove una installazione di luce illumina come in un cantiere i muri laterali in maniera fredda, asettica, acritica. "La luce rossa avvolge la navata e rappresenta la sofferenza dell'edificio", spiega Angelo Sanzone, "la luce bianca dei tubi a led rappresenta la luce di cantiere: piatta, uniforme, fa vedere ogni cosa, pregi e difetti".

Il percorso del visitatore termina in prossimità del presbiterio, anch'esso illuminato e transennato per impedire l'accesso, ma visibile al pubblico: è l'attrazione maggiore per i visitatori, per i suoi particolari affreschi a trompe-l'oeil insoliti nel patrimonio artistico locale.

L'installazione è stata resa possibile grazie all'ospitalità dell'Ente Liceo Convitto di Modica e della sua presidente Teresa Floridia.

Il 12 novembre, domenica, a partire dalle ore 11, sarà possibile visitare il complesso di Sant'Anna, sede del Liceo Convitto, la chiesa, l'installazione "Luce per un cantiere" e il Crocifisso seicentesco restaurato.



