Aeroporti: in vendita azioni Gesap Camera commercio Palermo-Enna

Il consiglio della Camera di commercio di Palermo ed Enna, presieduto da Alessandro Albanese, ha deliberato all'unanimità l'alienazione dell'intero pacchetto azionario in Gesap - la società di gestione dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo - secondo le procedure previste dalla legge.

La Camera possiede il 22,87% della società (296.011 azioni per un valore nominale di 15.288.968,15 euro).

Le azioni di Gesap sono divise tra città metropolitana di Palermo, azionista di maggioranza con il 41,33% (534.978 azioni per un valore nominale di 27.631.613,70 euro); Comune di Palermo con il 31,54% (408.332 azioni per un valore nominale di 21.090.347,80 euro); Camera di commercio di Palermo ed Enna; comune di Cinisi con il 2,92% (37.818 azioni per un valore nominale di 1.953.299,70 euro); Sicindustria con lo 0,60% (7.836 azione per un valoro nominale di 404.729,40 euro) ed altri piccoli azionisti con quote tra lo 0,40 e lo 0,0012%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA