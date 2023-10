Naufragio Selinunte: sospese le ricerche a mare dei migranti

Per il forte vento di scirocco che da stanotte soffia nel mare Mediterraneo stamattina sono state sospese le ricerche a mare di eventuali migranti dispersi nello sbarco di venerdì notte a Marinella di Selinunte. Per il mare agitato i mezzi di Guardia costiera e vigili del fuoco non potranno perlustrare la zona di mare dove l'imbarcazione si sarebbe inclinata. Le ricerche continueranno a terra lungo l'arenile tra la foce del fiume Belìce e Porto Palo di Menfi, con l'intervento dei vigili del fuoco e del nucleo dei sommozzatori di Palermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA