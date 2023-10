Migranti: nuova notte di sbarchi a Lampedusa, 800 in hotspot

Otto sbarchi, con un totale di 386 migranti, a partire da ieri sera, a Lampedusa. Gli ultimi, in ordine di tempo, barchini, con a bordo 51 pakistani, bengalesi, egiziani e siriani e 49 (2 donne e 4 minori) bengalesi, etiopi, siriani ed egiziani, sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di porto e guardia di finanza a mezzanotte e mezza e alle 3,30. Entrambi i natanti, a detta dei profughi sbarcati, sono salpati da Zouara in Libia. Prima di loro, facendo arrivare ad un totale di 14 approdi nell'arco di 24 ore, erano giunti 533 migranti.

All'hotspot di contrada Imbriacola vi sono, al momento, 798 profughi, fra cui 64 minori non accompagnati. Per metà mattinata, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 303 ospiti della struttura che verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA