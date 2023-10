Un albero è caduto nella centrale via Lascaris, a Palermo, finendo su un'auto parcheggiata e colpendone una in transito, senza provocare feriti. Sono in corso verifiche da parte degli agenti della polizia municipale, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per liberare la sede stradale, vicina al palazzo di giustizia.



