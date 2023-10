Protesta a Palermo contro gli sfratti davanti a sede Comune

Lamentano il silenzio dell'amministrazione comunale e alcune delle centinaia di famiglie sfrattate da immobili appartenenti all'Agenzia dei beni confiscati, per protesta hanno piantato le tende davanti a palazzo Comitini dove oggi si è svolta una seduta del Consiglio comunale, in quella che fu la sede della ex Provincia eche in questo periodo ospita i lavori d'aula dell'assemblea cittadina a causa dei lavori in corso a Palazzo delle Aquile.

"Gli immobili, abbandonati e che sono stati occupati da più di 10 anni da famiglie con diritto a un assegnazione (inserite in graduatorie che non scorrono mai), appartengono all'agenzia nazionale beni confiscati, che li definisce 'cespiti', asset aziendali, e ne rivendica la riappropriazione tramite sgombero coatto. Già qualche settimana fa - scrive il sindacato Asia Usb - abbiamo sanzionato l'Anbsc, chiedendo anche l'intervento del sindaco. Dopo una richiesta d'incontro alla quale non abbiamo ricevuto risposta per 10 giorni, siamo passatə con le famiglie all'azione.

Chiediamo l'intervento del sindaco, che deve farsi carico dell'emergenza sociale. La casa è un diritto inalienabile.

Abbiamo montato tende e brandine: non andremo via fino a quando non riceveremo un incontro con il sindaco. Le famiglie tuttora in presidio rimarranno a oltranza.



