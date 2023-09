Riaperto viadotto S. Andrea sull'Imera, tra Blufi e Castellana

Riapre, dopo due anni, il viadotto Sant'Andrea lungo la strada che collega Blufi a Castellana nelle Madonie. La via di comunicazione era stata interrotta dopo il cedimento del pila numero 9. I lavori erano iniziati nei primi giorni del luglio scorso e sono costati 296 mila euro. Ad intervenire è stata la Città Metropolitana di Palermo in collaborazione con la Regione. L'inaugurazione stamane è avvenuta alla presenza del sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla e dell'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Nell'agosto scorso era stata firmata la convenzione tra la Città Metropolitana e il Dipartimento regionale tecnico per la realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del fiume Imera meridionale nel tratto interessato dal viadotto con l'obiettivo di non inficiare l'intervento di somma urgenza. Il progetto complessivo d'intervento sul fiume prevede una spesa di 995 mila euro. Per il sindaco Lagalla "si tratta di un risultato importante per la viabilità per il quale è doveroso ringraziare lo sforzo e la tenacia degli uffici della Città Metropolitana. Tengo a ringraziare anche la Regione e, in particolare, l'assessore alle Infrastrutture Aricò che ha condiviso con impegno questo percorso che oggi porta alla realizzazione di un obiettivo comune".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA