Migranti: altri due sbarchi a Lampedusa, 198 nell'hotspot

Altri due sbarchi, con 83 migranti, durante la notte a Lampedusa dove ieri - dopo otto giorni di stop a causa del maltempo - ci sono stati 7 approdi con 198 profughi. A bloccare i due barchini, partiti da Misurata in Libia e Sfax in Tunisia con a bordo rispettivamente 52 e 31 persone, è stata la motovedetta V827 della guardia di finanza.

I migranti hanno riferito di essere originari di Tunisia, Egitto, Bangladesh, Yemen, Siria e Palestina.

Anche questi due gruppi sono stati portati all'hotspot di Lampedusa dove, al momento, ci sono 198 ospiti. Per la mattinata non è previsto nessun trasferimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA