Calcio: Venezia-Palermo 1-3, Brunori show

Il Palermo batte 3-1 in trasferta il Venezia grazie alla tripletta del suo capitano Matteo Brunori che in colpo solo trova le prime reti in campionato, si sblocca dal dischetto e regala ai rosanero il secondo posto in classifica a un punto dalla capolista Parma. Per il Venezia a fine primo tempo gol del momentaneo pareggio di Pohjanpalo.

Corini cambia cinque uomini su undici rispetto all'ultima partita. I rosanero giocano con Gomes in cabina di regia, Coulibaly e Vasic sulle mezzali al posto di Stulac, Segre ed Henderson. In difesa c'è Lund a sinistra al posto di Aurelio e in attacco Insigne dal primo minuto per l'infortunato Di Mariano. Per il resto confermati Brunori e Di Francesco in attacco; Mateju, Lucioni e Ceccaroni in difesa davanti al portiere Pigliacelli.

Pronti via e il Palermo va in vantaggio. Al 6' Brunori serve in verticale Lund in area di rigore, il terzino rientra verso il centro e viene atterrato da Altare: per l'arbitro è rigore, ma la conferma dal Var arriva dopo tre minuti. Sul dischetto va Brunori che al 9' trasforma il rigore e si sblocca in campionato.

Quando tutto sembrava accompagnare il Palermo al riposo in vantaggio Coulibaly sbaglia il controllo e il Venezia ne approfitta con Pohjanpalo che si ritrova a tu per tu con Pigliacelli e pareggia a due secondi dalla fine dei cinque minuti di recupero.

In avvio del secondo tempo il Venezia va tre volte in rapida successione al tiro rasoterra dal limite dell'area con Lella, Pohjanpalo e Gytkjaer, ma le conclusioni finiscono tutte e tre fuori alla destra di Pigliacelli. Al 17' i rosanero tornano in vantaggio con il secondo gol di Brunori: su un cross dalla sinistra Lucioni fa da sponda e il capitano del Palermo anticipa due avversari sulla linea di porta mettendo in rete di testa.

Corini gestisce i cambi per ridare forza e fiato e al 47' ci pensa ancora il capitano Brunori a chiudere i giochi in contropiede, firmando la tripletta e il cinquantaduesimo gol in maglia rosanero.



