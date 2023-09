Agenzia assegna a Regione edificio confiscato alla mafia

Un grande edificio dell'area Nord-Ovest di viale Regione Siciliana a Palermo, confiscato alla mafia, è stato assegnato alla Regione, per finalità istituzionali. Lo rende noto il governatore Renato Schifani, che ringrazia il prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, "per l'impegno dimostrato anche in virtù del protocollo d'intesa recentemente sottoscritto".

"Stiamo lavorando per trasferire in questo immobile il maggior numero di uffici dell'amministrazione regionale - afferma Schifani - con l'obiettivo di ridurre il carico degli affitti, in un'ottica di armonizzazione e spending review della spesa pubblica. Ancora una volta i beni sottratti alla criminalità organizzata tornano al servizio dei cittadini, grazie alla collaborazione tra le istituzioni, a conferma dei proficui rapporti con il governo nazionale".

L'immobile che il consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati ha deliberato di assegnare alla Regione si trova in viale Regione siciliana Nord-Ovest 7275, per un totale di circa seimila metri quadrati comprendenti uffici, magazzini e parcheggi.



