Calcio: Palermo-Feralpisalò 3-0

Seconda vittoria di fila, la prima in casa per il Palermo di Eugenio Corini che batte 3-0 la Feralpisalò per effetto delle reti di Insigne nel primo tempo, Stulac e Di Francesco nella ripresa. Da segnalare allo scadere anche un palo colpito da Vasic. Al "Barbera" finisce fra gli applausi di quasi 23 mila spettatori con i rosanero che ora potranno approfittare della sosta per amalgamare i reparti con i nuovi acquisti.

L'allenatore del Palermo cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto la Reggiana martedì: in campo dal primo minuto lo scozzese Liam Henderson con Leo Stulac in cabina di regia e Jacopo Segre in posizione di mezzala a sinistra. In difesa torna dall'inizio Giuseppe Aurelio sulla fascia sinistra al posto di Kristoffer Lund. Per il resto confermati Ales Mateju, Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni davanti al portiere Mirko Pigliacelli così come il tridente d'attacco con Roberto Insigne, Matteo Brunori e Francesco Di Mariano.

Proprio Roberto Insigne al 16' sblocca la partita con un tiro rasoterra di sinistro a giro dalla destra che tocca la base del palo e s'insacca alle spalle del portiere Samuel Pizzignacco su assist di Henderson. L'attaccante però è costretto a lasciare il campo al 40' a Nicola Valente per un infortunio muscolare all'adduttore destro.

Nel secondo tempo dopo una cinquantina di secondi dal fischio d'inizio il Palermo raddoppia con Stulac che calcia dal limite imparabilmente per il portiere della Feralpisalò. Molti dei meriti in occasione del gol del raddoppio vanno attribuiti a Segre che ha intercettato il pallone a centrocampo mettendo poi il compagno in condizione di calciare a rete.

La terza rete per i rosanero arriva al 40' con il nuovo acquisto Di Francesco. Anche in questo caso il Palermo ruba palla, Soleri avvia il contropiede, serve Di Francesco che arriva fino al limite dell'area scambiando palla ancora con Soleri e poi calciando di prima intenzione in porta. Sul finire ci potrebbe essere gloria anche per Vasic, servito da Di Francesco, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo.



