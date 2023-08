Migranti: recuperato un cadavere al largo di Lampedusa

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ripescato, al largo di Lampedusa, dai militari della Guardia di finanza. La salma è stata trasbordata sulla motovedetta Cp327 della Capitaneria che l'ha già sbarcata a molo Favarolo. Non è chiaro da quanto tempo il cadavere sia stato in acqua. Spetterà adesso all'ispezione cadaverica stabilirlo. La salma verrà portata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove c'è già una bara.





