Sono stati diversi gli incendi in provincia di Palermo dove sono stati impegnati vigili del fuoco e forestale. I roghi sono divampati a Torretta, Camporeale e Palazzo Adriano. L'intervento delle squadre antincendio ha evitato danni alle abitazioni e alle aziende agricole. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per gli incendi per domani e arancione per sabato. A Palermo la temperatura percepita sarà di 35 gradi, mentre 36 per sabato.





