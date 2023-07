A Catania manca l'acqua per interruzione energia elettrica

In diverse zone di Catania manca l'acqua. Tutti gli impianti di produzione Sidra (società partecipata al 100% dal Comune che gestisce la rete idrica nel capoluogo etneo e in alcuni paesi dell'hinterland) e di altri fornitori sono fermi da parecchie ore per interruzione della fornitura di energia elettrica.

La città di Catania - dice Sidra - al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua.

Come comunicato da Area Produzione non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico in quanto questi ultimi dipendono dai tempi di ripristino del servizio elettrico da parte di E-Distribuzione.

La Protezione civile regionale, su impulso del direttore del dipartimento, Salvo Cocina, sta monitorando la situazione relativa ai distacchi di corrente elettrica nel catanese.

"Tutti i sindaci sono stati contattati - dice la protezione civile - per verificare e segnalare le criticità relative a strutture socio-sanitarie, pozzi di acqua potabile, famiglie con anziani e bambini senza acqua o senza corrente elettrica, in primis. Sia la società Acoset e Sidra nei giorni scorsi avevano dichiarato problemi di fornitura di acqua nel territorio".





