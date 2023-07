Operativa tensostruttura al Terminal C dell'aeroporto di Catania

Dal pomeriggio è operativa la tensostruttura di supporto all'area partenze del Terminal C dell'aeroporto di Catania che "agevolerà la gestione dei flussi di passeggeri". Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, aggiungendo che "per aumentare ancora di più la capienza del terminal, inoltre, con l'aeronautica militare procederemo a posizionare due tensostrutture di 54 metri quadrati ciascuna da allestire in area airside, in corrispondenza dei gate C1 e C5, per le operazioni di preimbarco e imbarco".

L'aeronautica militare fornirà strutture campali, illuminate e refrigerate già in partenza dal terzo Stormo di Villafranca (Verona) che consentiranno di fornire supporto logistico al personale aeroportuale. Come da nota della Difesa, che si è attivata subito dopo aver ricevuto la telefonata del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, si stima che le infrastrutture campali arriveranno a Catania nella serata di domani e che le operazioni di montaggio partiranno immediatamente. La base di Sigonella rimane comunque un'opportunità a disposizione delle autorità locali e della direzione aeroportuale.

"Ringrazio ancora chi ci sta supportando concretamente - afferma Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac - il ministro Giudo Crosetto e la Difesa, il presidente della Regione, Renato Schifani, l'aeronautica militare, il prefetto, la Protezione civile, l'Enac, gli Enti di Stato e tutto il personale aeroportuale che sta lavorando senza sosta per fare in modo che si possa tornare alla normalità il prima possibile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA