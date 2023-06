Processo Open Arms, acquisita mail ex cancelliere Merkel

(ANSA) - PALERMO, 09 GIU - Una mail dell'ex cancelliere tedesco, Angela Merkel, è stata acquisita dai giudici del processo Open Arms, con Matteo Salvini imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Si tratta della riposta della Merkel a Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola, che aveva consegnato una lettera all'ambasciatore tedesco in Spagna per sollecitare un intervento dell'Ue per sbloccare la vicenda della nave con a bordo 147 migranti ma che in quella fase non aveva un porto sicuro dove sbarcare. A parlare di questo inedito scambio epistolare è Camps, che viene ascoltato come teste nell'udienza in corso. (ANSA).