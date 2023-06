Open Arms: Camps, speriamo di avere giustizia

(ANSA) - PALERMO, 09 GIU - "Speriamo di avere giustizia.

Salvini ha la sua versione, in realtà i ministri che sono stati sentiti hanno detto che quella decisione l'ha assunta lui, la responsabilità è sua". Lo ha detto ai cronisti Oscar Camps, fondatore di Open Arms, arrivando nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone dove stamattina sarà ascoltato come teste nel processo a Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere tenuto per due settimane in mare, quattro anni fa, 147 migranti soccorsi dell'imbarcazione della Ong spagnola.

Nell'aula bunker sono arrivati anche il ministro e il suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno. (ANSA).