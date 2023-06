Mattarella nomina Iolanda Riolo Cavaliere del lavoro

(ANSA) - PALERMO, 01 GIU - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di cavaliere del lavoro all'imprenditrice palermitana Iolanda Riolo. Una nomina salutata con soddisfazione del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. "Questa nomina - ha commentato il governatore - conferma la bontà della scelta che abbiamo fatto quando, qualche mese fa, l'abbiamo nominata alla guida dell'Irfis. Un riconoscimento meritatissimo quello di oggi, che arricchisce ulteriormente la sua lunga esperienza imprenditoriale, oggi a servizio delle aziende sul territorio. A lei vanno le mie più vive congratulazioni".

"Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia di ieri e di oggi, alle persone a me vicine - ha dichiarato Riolo - che mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata a valorizzare quanto possibile il frutto del lavoro di tutti coloro (e sono tanti) che fanno squadra con me, da mattina a sera inoltrata, al solo scopo di fare bene il nostro dovere".

Imprenditrice nel settore dell'automotive, Iolanda Riolo è oggi socio di maggioranza e manager del Gruppo Riolo che rappresenta i brand Audi, Ducati, Toyota, Volvo, Opel, Mercedes e Smart e presidente dell'Irfis. Chapter leader per la Bocconi Alumni Community, cavaliere del marketing ed ex assessore all'Innovazione e alla Mobilità del Comune di Palermo, è anche membro dell'Aidda (Associazione Italiana Donne Dirigenti d'Azienda). E' anche founder del progetto "L'impresa al centro", un network virtuoso pensato per mettere in rete le aziende del territorio. (ANSA).