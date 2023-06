Altri due sbarchi a Lampedusa, oggi dieci con 355 migranti

(ANSA) - LAMPEDUSA, 01 GIU - Altri 32 migranti, che viaggiavano su due diversi barchini, sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa.

Salgono così a 10, da mezzanotte, gli sbarchi, con un totale di 355 persone arrivate. Sul penultimo gommone bloccato, partito da Sfax in Tunisia, c'erano 17 tunisini che hanno dichiarato di aver pagato 5 mila dinari per la traversata. Sul decimo natante, un altro gommone di 6 metri, erano invece in 15, fra cui 4 minori, che hanno riferito d'aver sborsato 6 mila dinari. I due gruppi sono stati già portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove i presenti salgono a 469. (ANSA).