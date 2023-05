Maraini a Rassegna "Il libro è l'incanto" a Santa Margherita

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Dacia Maraini aprirà il prossimo 29 maggio la nuova rassegna letteraria "Il libro è l'incanto, scrittori a Santa Margherita di Belìce città del Gattopardo". Un appuntamento culturale ideato e curato dall'Assessore alla Cultura del Comune di Santa Margherita di Belìce Tanino Bonifacio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la Biblioteca comunale Elsa Morante e la Demea Eventi Culturali.

Dacia Maraini al mattino incontrerà gli studenti dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa e nel contesto del progetto "Libriamoci...viaggi di carta" e " Il Maggio dei libri", presenterà il libro "Bagheria". Nel pomeriggio l'incontro con il pubblico dialogando sul suo romanzo "Caro Pier Paolo" dedicato a Pasolini.

Il cartellone della prima edizione della Rassegna vedrà la presenza di noti autori della letteratura italiana e giovani scrittori e poeti. Oltre a Dacia Maraini arriveranno a Santa Margherita Pietro Grasso, Franco Arminio, Gabriella Vicari, Margherita Ingoglia, Catena Fiorello Galeano, Clelia Lombardo.

"La rassegna letteraria "Il libro è l'incanto, scrittori a Santa Margherita di Belìce città del Gattopardo" - spiega Bonifacio - non vuole essere una mera e semplice presentazione di libri bensì un invito alla lettura e un dialogo fra studenti, giovani, gruppi di lettori che, attraverso l'incontro con gli scrittori e i poeti, sperimentano realmente il gioco della creatività e il confronto culturale ed esistenziale".

Tutti gli appuntamenti letterari, con ingresso libero, avranno come cornice il suggestivo Teatro Sant'Alessandro e il terzo cortile di Palazzo Filangeri di Cutò, luoghi cari a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e fonte di ispirazione per le sue opere letterarie come "Il Gattopardo". Nel contesto della Rassegna "Il libro è l'incanto, scrittori a Santa Margherita di Belìce città del Gattopardo", sarà presente il gruppo di lettura "Un tè con l'autore", della Biblioteca comunale Elsa Morante, lettori che dialogheranno con gli autori della rassegna. (ANSA).