Undicenne accoltella 14enne e gli buca un polmone

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio in via del Vespro da un compagno di scuola di 11 anni. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'istituto Quasimodo. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti nel pomeriggio con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei colpi gli ha bucato un polmone.

L'equipe del primario dell'ospedale Massimo Geraci lo ha stabilizzato e ora il 14enne è ricoverato in Area critica ma non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Del caso si occupa la Procura dei minori di Palermo.