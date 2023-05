Maltempo: domani allerta rossa nel trapanese e a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - Un'allerta di colore rosso è stata diramata, poco fa, dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la provincia di Trapani e alcune zona del palermitano. L'allarme prevede, infatti, a partire da questa notte e per l'intera giornata di domani, lunedì 15 maggio, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate.

Un'allerta arancione è stato invece diffuso per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano.

Scuole chiuse a Palermo, Trapani, Agrigento e in quasi tuttii i comuni delle tre province.

