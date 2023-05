A Palermo parata di big per il Sicilia jazz festival

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - Tutto pronto per la terza edizione del Sicilia Jazz Festival Summer. Nel cartellone di quest'anno, dal 23 giugno al 2 luglio, scorrono grandi nomi come Marcus Miller, Anastacia, Gregory Porter, The Manhattan Transfer, gli Earth Wind & Fire experience, capitanati da Al McKay, Bob Mintzer. I concerti si svolgeranno nel cortile dello Steri, la sede del rettorato universitario, al Teatro di Verdura e in alcuni altri siti del centro storico, quali Palazzo Butera, Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia. Sono previste quattro prime assolute di produzioni inedite. Si parte con Marcus Miller, il 23 giugno.

Il cartellone del Sicilia Jazz, l'unico Festival al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali, vedrà protagonisti, oltre all'Orchestra jazz siciliana, le più significative realtà jazzistiche dell'Isola a partire dai conservatori statali che con le proprie giovani leve avranno l'opportunità di esibirsi in un contesto che annovera un programma ricco di concerti di musicisti residenti e la presenza di stelle internazionali. Il Festival è promosso e organizzato dall'assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana e vede la collaborazione del Comune di Palermo, delBrass Group e delle istituzioni musicali regionali. Il cartellone è stato presentato oggi a Palermo, al Real Teatro Santa Cecilia. Dopo la preview di gennaio, saranno proposti più di cento concerti, di cui dieci produzioni orchestrali originali. È già in prevendita l'abbonamento per nove al Teatro di Verdura. Tutti i big saranno accompagnati dall'Orchestra Jazz Siciliana.

