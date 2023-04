Inchiesta sanità Catania, indagati 2 ex assessori Regione

(ANSA) - CATANIA, 29 APR - Due ex assessori della Regione Siciliana, Ruggero Razza, di FdI, e Antonio Scavone, del Mpa, sono indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Catania sfociata negli arresti domiciliari di tre medici e di un ex funzionario amministrativo dell'università. Indagato anche il presidente dell'ordine dei medici di Catania, Ignazio La Mantia.

Per loro e per altri cinque indagati la Procura aveva chiesto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Il gip deciderà all'esito dell'interrogatorio di garanzia, come previsto dalla legge. (ANSA).