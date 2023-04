Musical 'I promessi sposi' al Ranchibile Don Bosco a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - Dopo il sold out a marzo, l'associazione di Giuseppe Celesia e Alberto Puglisi replicherà il musical "I Promessi Sposi" domani alle 18 nel teatro "Ranchibile" Don Bosco a Palermo. "Siamo orgogliosi e anche emozionati di come il pubblico abbia risposto alle nostre rappresentazioni - dicono Celesia che interpreterà Renzo e Puglisi che interpreterà l'avvocato Azzeccagarbugli e l'Innominato - ma siamo anche fieri di poter rappresentare ancora una volta il musical 'I Promessi Sposi' grazie alle richieste di tutte le persone che non hanno potuto vederci a marzo e che, ascoltando i commenti di chi era presente, ci hanno chiesto di replicare ancora una volta. Per noi tutto ciò è motivo di orgoglio ma anche di grande responsabilità".

Con loro sul palco il corpo di ballo coreografato da Alessandra Mazzara e composto da Alba Ferruggia, Floriana Sabato, Simone Mignosi e Umberto Agnello; un coro di suore interpretato da Giusy Ribbeni, Giovanna Scianna, Marcella Dominici, Tiziana Ganguzza e Roberta Cosenza; e gli altri interpreti che sono: Serena Marino (Lucia), Davide Scaglione (Don Rodrigo), Eliana Lo Faso (Gertrude la Monaca di Monza), Peppuccio Pecoraro (Frate Cristoforo/ Cardinale Borromeo), Ignazio Cusimano (Don Abbondio), Maria Grazia Saccaro (Agnese/ Perpetua), Ivan Puglisi (il Griso), Salvatore Scrima (Conte Attilio/ Egidio), Rebecca Celesia (Gertrude bambina) e Manuela Donzelli che, oltre ad essere aiuto regia, interpreterà "la Narratrice" e la "madre di Cecilia". Il tecnico è Vito Brunetto ed i costumi ed il trucco sono curati da Giordana Nicolosi. (ANSA).