Migranti: Schifani, stiamo facendo la nostra parte

(ANSA) - AGRIGENTO, 11 APR - "Siamo alla vigilia della dichiarazione dello stato d'emergenza". Lo ha detto, in merito ai continui sbarchi di migranti, il presidente della Regione, Renato Schifani, ad Agrigento dove, in piazza Vittorio Emanuele, è giunto per le premiazioni della prima tappa del Giro di Sicilia.

"Ieri ho sentito il ministero dell'Interno e anche il ministro Matteo Piantedosi, la Regione sta facendo la propria parte al massimo e continuerà a farla - ha aggiunto Schifani - ma credo proprio che siamo alla vigilia della dichiarazione dello stato d'emergenza". (ANSA).