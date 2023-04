Hamad e La Barbera vincono Vivicittà a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 APR - Bibi Hamad della Palermo H 13.30 e Barbara La Barbera della Marathon Altofonte hanno vinto la trentottesima edizione del Vivicittà di Palermo. Quasi 500 i podisti che si sono presentati al via e che hanno sfilato lungo i viali del Parco della Favorita sul circuito di 10 chilometri.

Fra loro anche il decano dei podisti siciliani Francesco De Trovato, tesserato per la Marathon Altofonte, che compirà 90 anni a settembre e che ha completato il percorso in 1h16'53".

A proposito del vincitore della gara maschile Bibi Hamad, marocchino di Agadir di nascita, ma palermitano d'adozione dove vive e lavora da parecchi anni, ha completato i 10 chilometri in 33'50" precedendo sul traguardo il compagno di squadra Lucio Cimò di venti secondi. Terzo Antonio Puccio della Sciacca Running con il tempo du 34'31". Fra le donne pronostici rispettati per Barbara La Barbera che ha fermato il cronometro su 40'57" chiudendo la sua gara con quasi tre minuti di vantaggio sulla seconda, Gina Anna Maria Leone dell'Athlon Ribera (43'55"). A completare il podio Ornella Pizzo della Sicilia Running Team che corso in 44'29".

Il Vivicittà in Sicilia si è corso anche a San Vito Lo Capo con i successi di Nicola Mazzara dell'Universitas Palermo e Angela Messina della PAM Mazara; Enna dove hanno vinto Riccardo Alvano della Siracusatletica e Angela La Monica della Mega Hobby Sport; Ragusa dove il successo è andato ad Angelo Mandarà dell'Atletica Padua Ragusa e Sabrina Mazza del Barocco Running Ragusa. (ANSA).