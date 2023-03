Il gip del processo Trattativa guiderà il tribunale di Palermo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il gip del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia Piergiorgio Morosini, già leader di Magistratura democratica, sarà quasi certamente il nuovo presidente del tribunale di Palermo. La sua nomina è stata proposta all'unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm e dunque la ratifica del plenum dovrebbe essere scontata.

Il voto è la conseguenza dell'annullamento da parte della giustizia amministrativa della nomina di Antonio Balsamo a presidente del tribunale di Palermo deliberata nella passata consiliatura. La pronuncia era stato l'effetto di un ricorso presentato proprio da Morosini.

Attualmente sostituto procuratore generale in Cassazione, Morosini è stato in passato consigliere del Csm (ANSA).