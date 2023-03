Premio Forum associazioni a Maria Giuffrè e Melo Minnella

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - Una coppia che insieme da mezzo secolo studia, racconta, valorizza la bellezza della Sicilia. A Maria Giuffré, una vita da storica dell'Architettura, e al fotografo Melo Minnella, amico di Sellerio e di Sciascia, è andato il Premio 2022 del Forum delle associazioni di Palermo, assegnato ogni anno "a personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica, scientifica nell'ambito della Regione siciliana e che abbiano operato con manifesti vantaggi per la collettività". La cerimonia di consegna si è svolta a Palermo nella ex chiesa di San Mattia dei Crociferi, presieduta dall'assessore al Centro storico, all'Urbanistica e alla Mobilità, Maurizio Carta.

La motivazione del premio è quella di "avere contribuito, separatamente nei rispettivi ambiti lavorativi e insieme, attraverso i tanti volumi realizzati, a raccontare magistralmente la Sicilia".

Secondo la Commissione, Maria Giuffrè e Melo Minnella "hanno testimoniato, per oltre cinquant'anni, una unione di intenti e di vite spesi per la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la diffusione e la conoscenza del bello. Hanno contribuito, senza clamori e senza cercare acclamazioni, allo sviluppo culturale di Palermo e della Sicilia, sempre prodighi di consigli e aperti agli stimoli".

La Commissione del Premio è costituita dai rappresentanti di cinque associazioni della città (Associazione Amici dei Musei Siciliani; Associazione nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, sezione di Palermo; Associazione Dimore storiche italiane sezione Sicilia; Italia nostra onlus, sezione di Palermo; Fondazione Salvare Palermo onlus) e dai premiati delle precedenti edizioni. A consegnare il Premio in un ideale passaggio di testimone è stata Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, premiata l'anno scorso. I premiati, sposati da oltre mezzo secolo, hanno raccontato i loro inizi, i loro viaggi intorno al mondo, le passioni che da sempre li animano. Il riconoscimento, istituito nel 2005, è andato a esponenti illustri del mondo della cultura e dell'imprenditoria.

(ANSA).