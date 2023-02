Incendio: sei auto in fiamme a Gela, sarebbe gesto doloso

(ANSA) - GELA, 28 FEB - Sei auto a fuoco nella notte, intorno alle 3.30, in via Francesco Goya a Gela. Nell'incendio sono rimaste coinvolte una Dacia Sandero e una Fiat Panda di proprietà di un pensionato 70enne, una Citroen Nemo e una Fiat Panda di un 38enne disoccupato e la Ford Fiesta e la Jeep Renegade di due casalinghe. Questi ultimi due mezzi sono stati solo parzialmente danneggiati dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato. A seguito del sopralluogo sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Non è ancora chiara la dinamica, ossia se chi ha appiccato l'incendio voleva colpire un solo mezzo e gli altri hanno preso fuoco accidentalmente o se i destinatari fossero diversi. L'attentato incendiario potrebbe essere stato indirizzato verso un nucleo familiare. (ANSA).