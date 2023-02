Una mostra su Diabolik al centro commerciale Forum Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - A Diabolik, il personaggio dei fumetti nato nel 1962 dalla fantasia di Angela e Luciana Giussani, è dedicata una mostra ospitata a Forum Palermo.

L'esposizione, per la prima volta in un centro commerciale del Sud Italia, si potrà visitare gratuitamente da venerdì 3 a domenica 19 marzo. Cuore dell'allestimento, diviso in varie sezioni, è piazza Fashion (ingresso lato Uci), dove gli appassionati dello stratega del crimine potranno divertirsi a curiosare tra le copertine della serie cartacea, come le copie anastatiche dei primi numeri, e copie originali dei fumetti a tema scacchi. Ed è proprio ispirandosi a questi ultimi che la mostra si sviluppa attraverso un percorso a scacchiera, disegnata sul pavimento della piazza, che guiderà il visitatore alla scoperta del mondo di Diabolik, fino ad arrivare al cospetto del genio del crimine e del furto, capace di assumere diverse fisionomie grazie a maschere di plastica sottilissime da lui inventate e realizzate.

Un'altra parte della mostra riguarderà la trasposizione cinematografica del re dei ladri e cioè l'adattamento cinematografico delle due pellicole Diabolik (2021) e Diabolik - Ginko all'attacco! (2022) dirette entrambe dai Manetti bros., dove si potranno ammirare i costumi di scena di Miriam Leone, che ha interpretato Eva Kant, e Monica Bellucci, alla quale i due registi hanno affidato il ruolo di Altea, la duchessa di Vallenberg. E poi ancora oggetti cult come la pipa di Ginko, il pugnale e la maschera di Diabolik, pannelli e sagome che riproducono i personaggi. Ma la chicca della mostra riguarderà la macchina originale di Diabolik, l'elegante Jaguar E-Type che Enzo Ferrari definì l'auto più bella mai realizzata.

All'interno della galleria del centro commerciale dei Totem con un QR Code che permetterà al visitatore di scansionare e scaricare video backstage, trailer e altri contenuti esclusivi del "Re del Terrore".

L'idea di celebrare la figura del ladro più affascinante per il pubblico e più ricercato dall'ispettore Ginko, è legata ai 60 anni dall'uscita nelle edicole del primo numero del fumetto.

