Italia Nostra, salvate il teatro di Siracusa dai concerti rock

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Un luogo che è testimonianza delle più alte vette culturali che l'antichità ha espresso in Occidente non è certo il più congruo ad ospitare i concerti pop-rock, tanto cari all'amministrazione. Concerti che, proprio per il forte impatto antropico, vengono usualmente allocati in stadi e grandi piazze". Italia Nostra lancia un appello all'amministrazione locale e alla politica per "salvare" il teatro greco di Siracusa dai pericoli che potrebbe correre per utilizzo improprio del sito. "Il Teatro greco di Siracusa, emblema planetario della città e segno della sua grecità, presenta il conto del tempo. Ma c'è chi non se cura. Il vulnus del monumento, secondo archeologi, storici, petrografi, è l'alveolatura della roccia: in essa ristagna l'acqua piovana che, lentamente ma inesorabilmente, intacca il calcare; inoltre, tra alveoli e fessurazioni si insedia una rigogliosa vegetazione spontanea. Tuttavia, mentre gli specialisti, archeologi, storici, petrografi, esprimono preoccupazione e sollecitano interventi di restauro conservativo e di più puntuale manutenzione, gli amministratori pensano solo a quanti concerti pop-rock potervi ospitare" è il grido di allarme di Italia Nostra che chiede una diversa allocazione della "sfilza" di concerti 2023 previsti al Teatro Greco, "sia per l'incongruità storico-culturale, sia per l'impatto antropico, sia per liberare le gradinate al termine delle Rappresentazioni Classiche, consentendo in tal modo ai visitatori di godere del Teatro nella sua magnificenza ed alla pietra di 'respirare', come sostengono gli esperti di petrografia".

L'organizzazione ricorda che, proprio a Siracusa, fu firmata nel 2005 la "Carta di Siracusa" per la tutela e la fruizione sostenibile delle Architetture teatrali antiche. "Purtroppo - conclude Italia Nostra - la valutazione storico-archeologica sta in capo ad organi politici, piuttosto che tecnici. In tal modo, eventi ed indotto valgono per quanto rendono alla Città.

L'usura e i rischi strutturali del Teatro passano in seconda linea". (ANSA).