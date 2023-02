Pedone travolto da auto pirata nel Catanese, è grave

(ANSA) - CATANIA, 06 FEB - Un 32enne di Acireale è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto, che non si è fermata, mentre era a piedi nella zona Trepunti di Giarre.

L'uomo, che nell'impatto ha anche sbattuto contro un muro, è in codice rosso per politrauma al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato trasferito con un elicottero del 118. Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Giarre. (ANSA).