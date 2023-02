Libri: Gabrielli racconta storia della Costa Concordia

(ANSA) - CALTANISSETTA, 02 FEB - Stamattina al teatro Regina Margherita di Caltanissetta è stato presentato il libro "Naufragi e nuovi approdi" del Prefetto Franco Gabrielli, ex Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento, al quale hanno assistito circa 250 studenti del liceo classico, linguistico e coreutico "Ruggero Settimo", del liceo scientifico "Alessandro Volta" e dell'istituto di istruzione superiore "Senatore Angelo Di Rocco" di Caltanissetta, è stato organizzato dai sindacati della Polizia di Stato Siap e Anfp. Oltre al Prefetto Franco Gabrielli, autore del saggio, sono intervenuti il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, il segretario nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia Giuseppe Tiani e il segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Funzionari Polizia Enzo Marco Letizia. "Davvero interessati gli studenti che hanno partecipato alla presentazione del volume di Franco Gabrielli - ha detto Enzo Letizia, segretario nazionale dell'Anfp - ai quali il prefetto ha sottolineato la necessità che gli enti dello stato recuperino credibilità nell'opinione pubblica affinché ognuno si senta parte della comunità Paese. L'Anfp tra gli organizzatori del convegno è soddisfatta poiché l'incontro con gli studenti ha suscitato curiosità ed attenzione per una storia di successo italiano, di cui si è resa protagonista la Protezione Civile nel recupero e del successivo approdo nel porto di Genova della Costa Concordia, in cui sono state affrontate difficoltà di ogni tipo. Occorre raccontare le storie positive del nostro Paese per avere una comunità che guardi con fiducia il futuro". (ANSA).