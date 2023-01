Anci Sicilia chiede istituzione Consiglio Autonomie locali

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Un appello al governo Schifani e all'Assemblea regionale per istituire in Sicilia il Consiglio regionale delle Autonomie locali, adeguandosi così al resto d'Italia, è stato lanciato dal segretario generale dell'Anci Siiclia Mario Alvano nella sua relazione d'apertura della XII Assemblea dell'Associazione regionale riunita a Palermo per eleggere il nuovo presidente e i componenti del Consiglio.

Alvano ha auspicato che ci sia "un rapporto diverso" con i Comuni. "Le politiche di sviluppo non possono decollare se poi chi le deve attuare non è in condizione di farlo, è per il 90% dei casi sono i Comuni - ha detto Alvano - Il rapporto con gli enti locali deve essere differente, sulle norme dobbiamo potere intervenire con un confronto, così come dobbiamo essere coinvolti dalla Regione anche sugli atti amministrativi".

(ANSA).