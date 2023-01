Traffico migranti da Libia, cinque fermi per tortura

(ANSA) - LAMPEDUSA, 30 GEN - Cinque scafisti, tre bengalesi e due sudanesi, sbarcati in due approdi il 26 dicembre scorso a Lampedusa, sono stati fermati dalla polizia per associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, tortura e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il provvedimento della Dda di Palermo, eseguito martedì scorso, è stato convalidato dal gip che ha disposto la misura cautelare in carcere per i cinque indagati. Alcuni migranti avrebbero denunciato le violenze subite nelle safehouse libiche per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del compound e fino a poco prima della partenza per la Sicilia (ANSA).