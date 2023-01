Mostre: 'No Way', il viaggio nella vita di Tiziana La Piana

(ANSA) - CATANIA, 30 GEN - Sarà inaugurata il 2 febbraio, a Palazzo della Cultura a Catania, la mostra personale di Tiziana La Piana dal titolo 'No Way'. Resterà aperta fino al 2 aprile 2023 e sarà visitabile ogni giorno dalle 10 alle 18, salvo domenica in cui l'orario d'apertura è 10-13. L'ingresso è libero.

"Se esiste qualcosa che accomuna tutti gli artisti, sin dall'antichità - scrive la curatrice della mostra, Irene Torrisi - è la capacità di raccontare la propria epoca attraverso materiali e tecniche del proprio tempo. Così avviene nell'arte di Tiziana La Piana, che con un linguaggio fluido offre la sua percezione del mondo, che viene man mano sintetizzato in linee, forme e colori, mescolando novità e tradizione". "No Way - spiega - è metafora dell'incomunicabilità e della solitudine esistenziale dell'essere umano, è racconto del viaggio della vita. La mostra ci accoglie con un'opera ambientata all'interno di un aereo e ci accompagna all'uscita con un carro funebre, invitandoci a riflettere sulla nostra realtà e a scegliere la nostra strada, la nostra way".

Tiziana La Piana è un'artista catanese che si occupa di Digital Art. Ha studiato all'istituto d'arte di Catania, dove ha conseguito il diploma in grafica pubblicitaria. Successivamente, si è trasferita ad Amsterdam, dove ha scoperto la sua naturale inclinazione per l'arte e i nuovi strumenti digitali ed ha dunque intrapreso la carriera di artista. Nel 2021, una volta tornata nella sua città natale, ha inaugurato il suo atelier in piazza Manganelli, una ex merceria storica che ha reso laboratorio creativo e spazio espositivo (ANSA).