Urso, scommettiamo su tecnologia di frontiera, Stm è modello

(ANSA) - CATANIA, 28 GEN - "Dopo 100 giorni dedicati ad affrontare alcuni dossier strategici e a risolvere nodi che si trascinavano in alcuni casi da decenni, oggi con questa visita a questo stabilimento così significativo diamo un indirizzo al Paese: noi scommettiamo sulla tecnologia di frontiera". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Catania incontrando i giornalisti al termine di una visita al cantiere dell'impianto integrato Wafer Sic che StMicroelectronics sta costruendo per la produzione di substrati in carburo di silicio.

"Noi - ha continuato Urso - vogliamo uno Stato stratega in condizioni di far crescere i campioni europei che vogliono diventare campioni internazionali. E cominciamo da qui, da dove sembrava più' difficile, ovvero dalla Sicilia, dal Mezzogiorno, per dire che qui può diventare il più grande polo di sviluppo per quanto riguarda il carburo di silicio a livello continentale, sicuramente un modello a livello globale". (ANSA).