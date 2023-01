Aveva barca a vela e percepiva reddito, scoperto da Gdf

(ANSA) - MILAZZO, 26 GEN - Le Fiamme gialle della sezione Operativa navale di Milazzo hanno scoperto e segnalato alla Procura e all'Inps un italiano che percepiva il reddito di cittadinanza nonostante fosse proprietario di una imbarcazione a vela. Per eludere il fisco, ha ricostruito la Guardia di finanza, il proprietario aveva immatricolato l'imbarcazione in Belgio, omettendo di indicare il bene nella dichiarazione dei redditi fra gli investimenti patrimoniali e le attività finanziarie detenute all'estero, riuscendo ad intascare indebitamente il sussidio statale. L'uomo è stato segnalato alla Procura e all'Inps per l'interruzione dell'erogazione del sussidio e per l'avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, stimate in oltre 15.000 euro in poco meno di due anni. (ANSA).