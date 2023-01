Cine-teatro Imperia di Monreale, presto la riapertura

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - Nel giro di qualche settimana Monreale (Pa) riavrà il cine-teatro Imperia, chiuso da 32 anni.

L'edificio realizzato nel 1956 e chiuso negli anni '80, dopo essere stato gestito per decenni da privati fu acquistato dal comune di Monreale con l'obiettivo di un restauro, mai realizzato, nonostante fosse stato conferito l'incarico. La svolta è arrivata con l'attuale amministrazione, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, che è riuscito a chiudere un lungo contenzioso. Soltanto così è stato possibile iniziare i lavori di ristrutturazione.

Sono già state definite tutte le opere e collocati gli arredi della struttura che può contenere 380 persone sedute. Inoltre, sono già state installate le attrezzature elettroniche per farne luogo di manifestazioni. Nell'ampio spazio del palcoscenico è ritornato al suo antico splendore, dopo il restauro curato dagli uffici tecnici comunali, l'affresco di Apollo "Dio delle Arti e della Luce", che illumina con bracieri le due figure allegoriche: la musica e la recitazione.

Ad annunciare l'imminente apertura dell'Imperia è stato il sindaco Arcidiacono, che ha anche assicurato di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la fruizione della struttura. " Siamo orgogliosi - dice il primo cittadino - di restituire finalmente alla nostra comunità, dopo un lungo periodo ed un accurato restauro, questo edificio che rappresenta un luogo di ricordi ed emozioni per intere generazioni e che dopo tanti anni potranno ritornare a riappropriarsi di questi spazi . La struttura sarà a disposizione dei giovani che per la prima volta avranno la possibilità di conoscere il nostro cine-teatro Imperia". (ANSA).