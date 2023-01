Fiamme in nave Gnv: sindaco Palermo, tutti in salvo

(ANSA) - PALERMO, 15 GEN - "Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all'interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che è accorso al porto, dove è divampato un incendio all'interno del garage della nave Gnv Superba Palermo-Napoli. A bordo 184 passeggeri e un'ottantina di componenti dell'equipaggio.

"Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell'Autorità portuale - ha sottolineato il sindaco - per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l'equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo". (ANSA).