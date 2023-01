Sicilia: nomine giunta, Dragotto all'Irfis e Pantò alla Sas

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Nominati i vertici di cinque società partecipate della Regione siciliana, in ossequio allo spoil system attuato dal governo Schifani. Per altre due società le procedure si concluderanno tra qualche giorno. Le assemblee dei soci, così come disposto dal presidente della Regione, hanno infatti provveduto a rinnovare i Consigli di amministrazione.

Alla Sas presidente è Mauro Pantò, componenti Rosalia Cardinale (confermata) e Alfredo Vinciguerra. All'Irfis, neo presidente è Tommaso Dragotto, mentre i componenti sono Giuseppe Guglielmino e Vincenza Barberi. Per Sicilia Digitale, il nuovo amministratore unico è Riccardo Di Stefano. Alla Seus presidente è Gabriele Castro, Maria Stella Marino e Pietro Marchetta (confermato) i componenti. Conferma in toto, invece, per l'Ast: Salvatore Castiglione presidente, Tania Pontrelli ed Eusebio d'Alì componenti. Si completeranno lunedì prossimo, invece, le procedure per Airgest e Interporti.

Al Cefpas nominato il commissario: è Giovanna Segreto. (ANSA).