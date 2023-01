Comuni: Catania, via a lavori riqualificazione piazza Europa

(ANSA) - CATANIA, 05 GEN - Sono già in via di realizzazione i progetti di decementificazione e riqualificazione di piazza Europa a Catania. Le ruspe e gli operai della ditta appaltatrice dei lavori stanno 'smantellando' quel che resta della piazza per una rigenerazione che l'Amministrazione Comunale ha voluto e progettato nel 2021 e anche finanziato grazie al coordinamento della spesa dei fondi Ue curato dall'assessorato alle politiche comunale.

I cantieri aperti nelle piazze Franco Battiato, Europa e Sciascia, spiegano dall'Ente locale, sono tappe del percorso di rigenerazione degli spazi aperti da destinare alla fruizione del lungomare, ideati e progettati due anni addietro, impiegando i fondi dell'Asse 4 del Pon Metro. Spazio urbano, transizione green, movimento fisico e inclusione sociale, si legge in una nota del Comune, sono gli obiettivi di Catania spazio & sport, un piano concepito due anni addietro dall'Ente che riguardano anche la zona periferica di Catania Sud, precisamente viale Bummacaro e Villaggio Sant'Agata dove sono in corso i lavori di riqualificazione di spazi da destinare allo sport e al tempo libero.

Nella piazza Europa che con piazza Sciascia rappresenta un affaccio sul mare da rivalutare anche come luogo di svago e benessere, sono previsti interventi di verde pubblico, illuminazione "intelligente", colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, attrezzature sportive di base e ludiche per bambini, una nuova pavimentazione per favorire la fruibilità intergenerazionale della piazze, eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche alla fruizione di uno spazio che rappresenta la porta d'accesso al lungomare Ognina. In sinergia alle indicazione della soprintendenza verrà ristrutturata la grande fontana nel centro della piazza Europa, che dunque verrà mantenuto; previsto anche un impianto di video sorveglianza per garantire la sicurezza e prevenire il vandalismo. (ANSA).