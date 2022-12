Luttwak a Palermo, Meloni premier moderna e concreta

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - "Giorgia Meloni è un premier moderno, non si avventura in temi idealistici ma parla di cose concrete. Prodi parlava prodiano, Renzi renziano: Giorgia Meloni parla inglese. Il presidente Biden ha detto che per lui è un premier concreto". Così l'economista ed esperto di politica internazionale, Edward Luttwak, conversando con l'ANSA durante la sua visita a Palazzo Reale, a Palermo.

"Meloni è il primo politico italiano che ha una valenza internazionale ed è riconoscibile e non misterioso, perché è eletto democraticamente - ha aggiunto Luttwak - Per tutto il mondo era incomprensibile che in Italia i premier spuntassero chissà da dove, per esempio Giuseppe Conte nessuno l'aveva mai sentito nominare. Anche Draghi aveva un riconoscimento internazionale, ma lui era monotematico, parlava solo di temi finanziari". (ANSA).