Pallamano: Erice, sospeso il tecnico Kokuca

(ANSA) - TRAPANI, 19 DIC - L'Handball Erice ha sospeso consesualmente il rapporto con il tecnico serbo Filiberto Kokuca. Il coach era arrivato questa estate in sostituzione dello spagnolo Gonzalez Gutierrez che, dopo essere stato confermato sulla panchina della squadra che milita in A1 e che punta allo scudetto, ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro e tornare in Spagna.

La panchina della formazione neroverde è stata affidata temporaneamente a Edina Borsos, attuale responsabile tecnico del sodalizio ericino.

La società, che sta cercando un nuovo allenatore, "intende ringraziare Filiberto Kokuca per l'impegno profuso in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune professionali".

