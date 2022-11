Calcio: Palermo; Corini, faccio fatica a capire la sconfitta

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Faccio fatica a capire perchè ci è stato tolto il rigore, non capisco come sia stato valutato dal Var. Noi poi non facciamo gol su rigore, ma fatico a capire anche quale sia il fuorigioco di Soleri". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini a commento della partita persa in casa contro il Venezia per 1-0. Al Barbera i rosanero recriminano per un rigore assegnato a Brunori per un fallo del portiere dei lagunari Joronen e poi tolto dal Var e per un fuorigioco passivo di Soleri sul gol di Bettella ravvisato sempre dal Var. "La partita era aperta - ha proseguito Corini - facciamo fatica a comprendere la sconfitta, il punto lo meritavamo. L'errore di Brunori? Apprezzo sempre chi si assume le responsabilità: di rigori ne ho sbagliati anche io. Deve stare sereno, in certi momenti delicati può succedere, l'importante è ripartire".

A proposito della partita, Corini vede anche lati positivi nella sconfitta contro il Venezia. "Abbiamo creato spesso le premesse per essere pericolosi - ha detto l'allenatore - Nel secondo tempo abbiamo giocato, spinto, consapevoli del fatto che il valore complessivo del Venezia è importante. E' un campionato equilibrato, pensiamo una gara alla volta e di fare il meglio possibile. Affrontiamo squadre di livello alto, una alla volta prepareremo le gare al meglio sperando in un pizzico di fortuna che oggi non c'è stata". (ANSA).