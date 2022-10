Era ai domiciliari ma cena al ristorante, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 07 OTT - Un uomo di 48 anni agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico nella sua abitazione, per maltrattamenti in famiglia è stato arrestato dai carabinieri all'uscita di un ristorante nel quale aveva cenato dopo essere evaso. I militari si sono recati in casa dell'uomo, nella zona del porto, dopo che nella Centrale Operativa era scattato l'allarme del dispositivo che l'uomo aveva addosso. Il 48enne è poi stato bloccato all'uscita di un ristorante in Piazza dei Martiri. L'arrestato è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto. (ANSA).