Elezioni:Stefania Craxi in processione a Gela per la Patrona

(ANSA) - PALERMO, 09 SET - Stefania Craxi (Fi), candidata al collegio uninominale di Gela per il Senato, ha sfilato in processione ieri sera dietro al simulacro della patrona, Maria Ss. D'Alemanna, al fianco del sindaco, Lucio Greco, e di altri candidati locali. Stefania Craxi, Vittoria Brambilla e Marta Fascina sono tra le candidate "paracadutate" in Sicilia da Berlusconi per un seggio sicuro in parlamento. Anche l'altro figlio di Bettino Craxi, Bobo, è candidato in Sicilia alla Camera ma per il Pd. Stefania Craxi ieri sera è stata notata davanti al sagrato della chiesa madre durante la preghiera di chiusura dei festeggiamenti patronali, accanto alle autorità locali, anche se molti non l'hanno riconosciuta. (ANSA).