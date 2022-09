Beach Soccer: missione compiuta, due Italie ai 'World Games'

(ANSA) - CATANIA, 04 SET - Le nazionali italiane di Beach Soccer si qualificano ai World Games dell'agosto del prossimo anno a Bali. Nella finalina per il quinto e sesto del torneo Anoc delle qualifciazioni, a Catania, gli azzurri del ct Del Duca superano la Francia 4-1 e si accaparrano l'ultimo posto disponibile per la fase finale dei giochi. Un super Zurlo, in grande spolvero, realizza una tripletta, la seconda dopo quella della prima giornata contro la Norvegia e si porta, insieme a Gori, al secondo posto nella graduatoria dei migliori realizzatori di questa competizione, con 9 reti. La finale la vince la Spagna che supera il Portogallo 6-2.

La nazionale femminile perde 5-3 la finalina per il terzo e quarto posto, sfida importante per il ranking ma che non compromette la qualificazione alla fase finale dei giochi mondiali sulla sabbia già acquisita nelle precedenti giornate.

E' stata una bella partita, con una Italia meno brillante nelle prime due frazioni di gioco e che dà il meglio di sé nell'ultimo periodo, arrivando ad un passo dal pareggio, vanificato all'ultimo minuto da un calcio da fermo realizzato dalla Spagna.

Migliore in campo, la catanese Veronica Privitera e autrice di una doppietta, seconda top scorer della competizione con 5 gol in quattro partite. Il torneo femminile è vinto dall'Inghilterra che vince con l'Ucraina 3-0.

Così il beach soccer azzurro esce bene dalla 'See Sicily Arena' di Catania, ma la stagione azzurra non finisce qui: tra quattro giorni a Cagliari comincia la fase finale del campionato Europeo. (ANSA).