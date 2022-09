Al via a Sciacca "Azzurro Food", festival del pesce

(ANSA) - SCIACCA, 02 SET - Comincia questa sera a Sciacca (Ag), con una mostra di gioielli prodotti dal locale Consorzio del corallo, la nona edizione di Azzurro food, festival dedicato alla tradizione marinara locale e alla valorizzazione del pescato e dell'ecosistema marino. In programma 3 giorni di degustazioni, show cooking e spettacoli. La manifestazione si svolge in centro storico, tra piazza Duomo e piazza Scandaliato.

Tra i protagonisti: lo chef palermitano Natale Giunta, che per qualche giorno trasformerà la piazza Scandaliato in un grande ristorante a cielo aperto, proponendo ai visitatori le sue elaborazioni di piatti tutti a base di pesce di Sciacca.

Protagonista di questa edizione di Azzurro food sarà il gambero rosa, specie tipica che da sempre si riproduce soprattutto nel mare saccense. In programma inoltre gli show cooking di Azzurra D'Arpa (già concorrente di Masterchef), Davide Gallina (chef del "Donna Floriana", bistrot recentemente inaugurato dentro il Torre del Barone Resort del gruppo Mangia's) e Francesco Bonomo (campione del mondo di cous cous nel 2019). Sono previsti anche momenti di spettacolo. Il clou è in programma domenica sera, quando in piazza Duomo si esibiranno in duo Giuseppe Milici e Antonio Zarcone. (ANSA).